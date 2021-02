SAN MARTINO IN PENSILIS. Kairos: il Cse di San Martino in Pensilis pronto ad “acciuffare” le opportunità.

Kairos nella mitologia greca era la divinità tutelare delle opportunità, quelle da “acciuffare” al volo, quelle che possono cambiare il corso degli eventi, della storia, di un percorso di vita.

Ebbene, sarà proprio questo ad aver ispirato lo psicologo analista Nicola Malorni quando, assieme ad un gruppo di psicologhe e psicoterapeute molisane, ha deciso di avviare una nuova esperienza di cooperazione sociale.

In Molise abbiamo conosciuto la cooperativa sociale Kairos con il progetto ASPEm, recentemente risultata tra gli ammessi ad un avviso pubblico dell’Impresa sociale Con i bambini che vedrà la giovane cooperativa sociale termolese impegnata nell’assistenza a bambini orfani speciali, figli di vittime di femminicidio, che - fa sapere il dr Malorni, presidente in carica, - saranno accolti anche qui in Molise in attività laboratoriali e campus estivi in una nascente fattoria sociale.

Eh già, perché Kairos ha da sempre puntato, sin dalla sua costituzione nel 2017, alla valorizzazione del territorio molisano e alla partnership territoriale sfidando l’isolamento che caratterizza spesso le nostre comunità e che tende - commenta- “a caratterizzare anche il modus operandi di molte realtà locali, poco sensibili a lavori di squadra e allo spirito di cooperazione che dovrebbe invece caratterizzare il sociale”.

“I traguardi che stiamo raggiungendo “ - aggiunge - “per noi molto importanti perché segnali di una innovazione sociale che ci auguravamo quando abbiamo deciso di costituire questa nostra cooperativa, li abbiamo ottenuti soltanto grazie al lavoro di squadra, che ha coinvolto anche realtà già consolidate sia regionali che nazionali, che ci hanno aiutato a crescere in poco tempo, ognuno riconoscendo le competenze degli altri. Abbiamo sfidato i campanilismi, abbiamo puntato sul libero pensiero e sull’efficacia del lavoro di equipe, sulla supervisione continua, abbiamo promosso partenariati anche fuori regione, e questo, sotto l’egida di Kairos, è stato propizio”

Eh già perché ora, dopo aver avviato servizi per l’Ats di Larino (servizio di sostegno alla genitorialità e Centro socio educativo per persone con disabilità di San Martino in Pensilis) , Kairos, con un bando di TutismoèCultura, è pronta ad avviare la produzione cinematografica di un cortometraggio che, curata dal regista molisano Simone D’Angelo, promette di fare il giro d’Italia con un progetto trasversale che guarda al sociale ma fa leva sulla promozione turistica ed enogastronomica del territorio col diretto coinvolgimento di categorie fragili.

Proprio venerdì scorso, infatti, il consiglio di amministrazione della Kairos, assieme al regista D’Angelo e alle operatrici del CSE di San Martino in Pensilis/Ambito Territorio Sociale di Larino, ha illustrato agli utenti il progetto che li vedrà coinvolti.

“Puntiamo a interventi concreti di promozione di empowerment e di inserimento socio-lavorativo: i laboratori che proponiamo ai ragazzi e alle ragazze del CSE non sono finalizzati alla semplice socializzazione o all’espressione della creatività individuale in un contenitore chiuso, ma sono volano di sviluppo per i singoli utenti, per il gruppo e , intersecandosi alle vocazioni della comunità e del territorio, mirano a promuovere sviluppo comunitario.

Per questo con noi psicologi, educatori, Oss vi è anche un regista, ma alla nostra squadra si uniranno a breve anche attori professionisti, imprenditori della ristorazione, agricoltori, allevatori di cavalli, amministratori, insomma faremo ciò che proprio gli utenti ci chiedono: basta con progetti chiusi che rischiano di “stigmatizzare” anziché promuovere inclusione. Loro ci chiedono di aprire il CSE al territorio affinché ognuno di loro possa trovare la propria vocazione e la squadra giusta per individuarsi come soggetti attivi e attivatori di cambiamento, e mai più come oggetti di “cure” assistenzialistiche che bloccano anziché promuovere lo sviluppo.

Disabilità non significa per noi deficit e blocco. Per noi è un luogo da cui si può partire con specificità da esplorare, conoscere e lasciar sviluppare, ognuna nel proprio specifico contesto. E il territorio offre la possibilità di scoprire la loro individualità . Ogni individuo-utente ha bisogno del mondo e non di scatole chiuse per esprimere il proprio potenziale” - precisa Malorni.

Ma quale è il possibile connubio tra sociale, turismo e promozione di empowerment? Che affinità ci possono mai essere? La presentazione del progetto al CSE di San Martino in Pensilis ci ha incuriosito.

Ebbene, si tratta di un cortometraggio voluto da Kairos che, in collaborazione con l’associazione cinematografica Lilly di Simone D’Angelo, sarà centrato sulla promozione turistica del territorio bassomolisano attraverso un format che integra agricoltura sociale e interventi di prevenzione delle violenze di genere col contributo di categorie cosiddette “fragili”. Virgolettiamo l’aggettivo perché, in realtà, utenti di vari servizi socio-assistenziali tra cui anche gli utenti del CSE saranno coinvolti come attori e coadiuvanti nella produzione cinematografica che sarà realizzata tra Il borgo antico e il litorale di Termoli e il paesaggio suggestivo di Guardialfiera, tra una fattoria sociale, uliveti e antichi sentieri boschivi.

La produzione sarà avviata presumibilmente tra febbraio e marzo 2021. Intanto al CSE c’è fermento. Ad anticipare l’avvio delle riprese alcuni laboratori tenuti dalla Kairos centrati sul tema dell’agricoltura sociale che farà da file rouge a questo interessante progetto molisano.