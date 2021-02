I termolesi di fronte a un brodetto di pesce e i politici

TERMOLI. I Termolesi (e non solo) di fronte ad una padella contenente cicale, seppie, calamari, merluzzi, triglie etc… comprendono di trovarsi di fronte ad un brodetto di pesce. E si accingono subito alla sua degustazione.

Come dire che di fronte ad una determinata situazione reagiscono adeguatamente.

Invece i politici italiani, di livello nazionale, di fronte all’indice medio di gradimento che li riguarda e che da anniè bassissimo (al di sotto del 10%), comprendono quanto i cittadini non li apprezzino o per meglio dire quanto li disprezzino. Ma non fanno nulla. Anzi fanno finta di niente ed ignorano la disistima di coloro che li hanno eletti. E continuano a fare del teatrino politico piuttosto che risolvere i problemi.

E così, come i martelli vedono il mondo fatto di chiodi da piantare, essi vedono poltrone da spartire e si accaniscono sempre più in questa direzione impiegando le loro migliori forze, mentre i problemi di povertà crescente, di sofferenza e di morte stanno devastando il Paese.

Suddetta psicopatologia del potere li porta alla cecità completa fino a quando si raggiunge l’apice, come martedì 2 febbraio in cui il Presidente della Repubblica, obtorto collo, si è visto costretto a mettere da parte i politici ed assegnare la guida del Paese altecnico Mario Draghi.

Anche i politici dei Comuni e delle e Regioni fanno del teatrino, quasi ad imitazione dei politici nazionali: i problemi restano irrisolti o sono rinviati a tempo indeterminato fino a quando sopravvengono le condizioni per la nomina di commissari straordinari.

Eppure i politici locali dovrebbero essere più pragmatici per il fatto che:

-essi vivono quasi gomito a gomito con i cittadini e più facilmente possono essere giudicati

- le promesse fatte durante le elezioni e cadute nel dimenticatoio più tangibilmente sono sotto gli occhi dei cittadini

- i rinvii e la mancanza di decisioni più rapidamente sono visti da tutti

- piccoli favori più velocemente vengono a conoscenza di tutti

Ed invece della politica logora ed improduttiva ( quella appunto del teatrino) dovrebbero esercitare una politica innovativa, cioè introdurrel’innovazione nella politica e non pensare che l’innovazione sia soltanto quella tecnologica

Ed in cosa consiste l’innovazione nella politica ? Ad esempio:

-Rottura degli schemi tradizionali

-Alleanze trasversali sui singoli problemi

-Partecipazioni di comitati cittadini

-Utilizzo di task force

-Fare piani di sviluppo del lavoro e di decorodel paese

In questo modo i politicidelle regioni e dei singoli comuni riuscirebbero ad unire le loro energie intellettive (ad eccezione del periodo delle elezioni) a quelle dei cittadini (attraverso i comitati, task force etc…)

Insomma le varie forze politiche unite a quelle dei cittadini produrrebbero sinergie e risultati pragmatici. Risultatiche non si hanno dal tradizionale ed infruttuoso litigio tra le parti. Che alla lunga porta alla sostituzione dei politici con dei commissari che per statura intellettuale e curriculum non sono dei Draghi, anzi spesso sono dei politici trombati o abitanti del sottobosco politico. Ed allora, come si potrà salvare e far crescere il Molise e tutti i suoi Comuni? Solo se si fa dell’innovazione politica.

Luigi De Gregorio