Altri due decessi al Cardarelli: si sono spenti pazienti di Palata e Castelmauro

PALATA. Decesso Covid al Cardarelli di Campobasso di un paziente di Palata. Lo annuncia la sindaca Maria Di Lena.

«Ci siamo svegliati in questa domenica di febbraio con una brutta notizia! Il Covid ci porta via un altro nostro stimatissimo e carissimo concittadino, che da giorni era ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso e che purtroppo questa mattina è venuto a mancare. Il sindaco, l'amministrazione e tutta la cittàdianza sono vicini alla famiglia per la perdita del loro Caro. Si comunica che nei prossimi giorni saranno eseguiti direttamente presso il nostro Comune i tamponi di controllo per gli attuali positivi. Visto l'andamento generale dei contagi registrato, sono vietati ogni forma di assembramento, al di fuori dei locali pubblici e negozi, presso le piazze, nonchè nelle abitazioni private. Vi esorto ad uscire di casa solo per motivi di necessità, lavoro o salute. Manteniamo sempre le distanze di sicurezza, indossiamo sempre e soprattutto correttamente la mascherina e igienizziamo costantemente le mani».

Ricordiamo, come precisato nell'articolo sul bollettino Asrem di ieri sera, che ieri mattina era deceduto anche un 66enne di Castelmauro in Terapia intensiva, non contemplato dal report giornaliero dell'Azienda sanitaria regionale del Molise.