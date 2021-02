Indagine epidemiologica sul basso Molise, la zona rossa non è esclusa

TERMOLI. Zona rossa sì, zona rossa no. Si rincorrono le voci su un provvedimento del Governatore del Molise Donato Toma sul territorio bassomolisano, comprendendo Termoli.

Il dubbio è legato alla scoperta o meno della presenza nella zona di una variante del Covid, brasiliana o inglese. Sul tavolo del presidente della Giunta regionale arriverà una relazione dettagliata dell'Asrem che dovrà rispondere a queste domande. Nel caso in cui ci fosse la conferma, Torna interverrebbe immediatamente, anche drasticamente. "Non escludo provvedimenti in serata" ha dichiarato il governatore a TeleRegione Molise nell’edizione del tg odierna.

In corso i contatti tra Toma e i sindaci del basso Molise.

Secondo altre indiscrezioni, il presidente e il suo staff, l’Asrem e lo staff del direttore generale dell'Asrem sono al lavoro da tre giorni per individuare i comuni del distretto di Termoli che, sulla base di una appropriata indagine epidemiologica condotta dall’asrem, potrebbero entro stasera essere classificati zona rossa. Sarebbe esclusa dalla eventuale zona rossa solo Morrone del Sannio, ma occorrerà attendere le decisioni del Governatore.