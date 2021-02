Zona rossa, sindaci del basso Molise chiedono un incontro urgente in prefettura

TERMOLI. I sindaci del Basso Molise riuniti in videoconferenza nel pomeriggio di oggi, dopo aver analizzato la situazione dei contagi da Covid-19 riscontrata in ogni singolo Comune, chiedono urgentemente un incontro in Prefettura per rappresentare la necessità di rafforzare i presidi di controllo e sicurezza sul territorio.

La decisione è maturata a seguito di un confronto nel quale tutti hanno espresso le proprie difficoltà nel garantire l’ordine pubblico in questo periodo emergenziale dettato dal contenimento del diffondersi del Coronavirus.

A fine incontro i sindaci hanno sottolineato l’unanime necessità di dover avere maggiore attenzione in termini di sicurezza per tutto il territorio del Basso Molise.

La decisione è maturata in virtù dell’escalation di contagi riscontrati in più centri della zona nell’ultima settimana che rischiano, senza l’intensificazione dei controlli, di compromettere l’istituzione della zona rossa e tutte le iniziative fin ora adottate a tutela delle comunità rappresentate.