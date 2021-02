TERMOLI. «Zona Rossa in Basso Molise: si chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati?»

Lo chiede retoricamente il segretario di federazione dem e consigliere comunale di opposizione del Pd a Termoli Oscar Scurti.

«Rifacendoci ad una metafora appartenente al mondo contadino che tanto ha appassionato il Presidente negli ultimi mesi, deliziandoci con le sue ordinanze sulla macellazione suina, ci viene proprio da dire - dopo aver letto l'ultima ordinanza che dichiara quasi l'intero Basso Molise zona rossa - che "si chiude la stalla dopo che i Buoi sono scappati!"

La situazione in Basso Molise è drammatica: contagi in aumento, Ospedale San Timoteo al collasso e incidenza significativa di morti causate dal Covid. Dichiarare zona rossa il territorio Basso Molisano è una soluzione precauzionale sensata, ma andava già fatta e non oggi!

Non è più tollerabile assistere al continuo procrastinare di decisioni che attentano alla salute dei cittadini Molisani!

Non è più tollerabile dover attendere soluzioni estreme per arginare situazioni che altrove sembra siano contenute in maniera ottimale!

Ci auguriamo che abbia imparato, che la stalla va chiusa prima che i buoi scappino e mai dopo, perché la sicurezza in ogni situazione deve essere garantita, sempre, prima che diventi ingestibile».