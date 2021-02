​Zona rossa e consegne a domicilio: inserisci la tua attività nella lista di Termolionline

TERMOLI. Pubblichiamo l'elenco delle attività che hanno aderito alla nostra iniziativa sulle consegne a domicilio dopo che Termoli e il Basso Molise sono stati dichiarati zona rossa. Ecco la lista aggiornata:

Speedy Bevande, via Montecarlo 32 Termoli, Cell.366/5209230 - www.speedybevande.it

“La Boutique del Pesce” pescheria, Cell 3421244436

"La voce del Mare" (ristorante - specialità pesce), Via Corsica, 58, Termoli. Disponibilità pranzo e cena. Tel 3463324390

Panificio F.lli Catenaro, via Inghilterra 44 Termoli, 0875/706404 o cell 3426219715

Macelleria Iasenza Via Tremiti 7 - San Martino in Pensilis - Tel. 3461088528, consegne sulla zona di Termoli e limitrofi.

Caffetto, vendita e consegna di caffè e macchine da caffè in tutto il Basso Molise, Tel 3473504558 (Stefano) e 3333333433 (Paola)

Pizzeria Amadeus (forno a legna), Via duca degli Abruzzi, 27, Tel. 0875/701875; Cell/WhatsApp 3920492451. Servizio a domicilio dalle 18:00 alle 22:00

Ristorante Da Adele, proposte giornaliere da asporto tutti i giorni dalle 12 alle 14, Corso Vittorio Emanuele III, 34, Cell 3385252677

Più siamo ligi alle regole formulate nell’emergenza Coronavirus, più ne usciremo alla svelta.

In questo periodo di zona rossa a Termoli e in basso Molise ripristiniamo la pubblicazione sulle consegne a domicilio.

Stante il chiaro obiettivo di limitare i contatti tra le persone, specie per le fasce sociali più deboli, è fondamentale potersi approvvigionare dei beni di prima necessità.

Per questo, in modo assolutamente e totalmente gratuito, come servizio alla collettività e alle attività che organizzano questo servizio così importante in questa fase, Termolionline ha deciso di avere uno spazio permanente nella nostra homepage, che sarà aggiornato con le informazioni che ci proverranno da negozi e imprese che effettueranno consegne a domicilio.

Un ponte utile ed efficace tra cittadinanza e mondo economico e commerciale.

In questa fase è fondamentale che tutti diano il proprio contributo, ciascuno per la propria parte e siamo certi che alla fine ne uscirà un Paese migliore.

L’invito è a tutte le ditte e le attività che si sono così organizzati o che si organizzeranno a breve per alleviare questo disagio che coinvolge tutti.

Comunicate i vostri riferimenti alla pagina Facebook di Termolionline.it, alla mail redazione@termolionline.it oppure al numero WhatsApp 392.0608288.

Basta indicare la categoria di appartenenza (pizzeria, salumeria, farmacia, ecc), il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, il tipo di servizio svolto e le eventuali fasce orarie.

L’invito a scriverci è esteso anche alle associazioni e agli enti di volontariato che vogliano mettersi a disposizione per aiutare chi è più in difficoltà.

Se l’emergenza sta, di fatto, cambiando le nostre abitudini, noi saremo più forti e sapremo adattarci.