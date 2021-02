San Francesco e ‘sorella acqua’, i Molisani e la minerale

MOLISE. La Prefettura invita periodicamente i Sindaci ad avvertire i propri amministrati:”Abituatevi a praticare il risparmio dell’acqua nelle vostre case”.

Bene spesso le acque dell’invaso del Liscione si riducono ai minimi termini a causa delle scarse precipitazioni. Ma, nonostante l’allarme, il consumatore finale continua a comportarsi dissennatamente. Ciò nonostante l’Istat, che ha censito le acque per uso civile (al 2018), ha rivelato che i prelievi sono in calo - per la prima volta - negli ultimi vent’anni (-2,7% rispetto al 2015).

Sebbene le perdite abbiano un andamento territoriale variabile, l’infrastruttura di rete è meno efficiente nei distretti idrografici della fascia appenninica ed insulare. I valori più alti si rilevano in Sardegna (51,2%) ed in Sicilia (50,5%), seguiti dall’Appennino centrale (48,4%) e meridionale (48,0%): Quasi in linea con il dato nazionale il distretto Appennino settentrionale (42,1%). Una regione su due ha perdite idriche totali - in distribuzione - superiori al 45%. Le situazioni più critiche si concentrano nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno, con valori più alti in Abruzzo (55,6%), Umbria (54,6%) e Lazio (53,1%). In Molise si supera abbondantemente il 40%. Ma, nella 20^, 4-5 lt su 10 vengono sprecati quotidianamente a causa di condotte-colabrodo pure se, poi, le tariffe attraversino lievitazioni. Questa la fotografia dell’acqua potabile locale dai cui contorni si evince che i discendenti di Cuoco non amano bere l’acqua del rubinetto. Addirittura 4 famiglie su 10 utilizzano quella minerale, con un minimo in Sardegna (dove soltanto il 19% della popolazione beve acqua del servizio pubblico), ed un massimo a Bolzano (dove si raggiunge il 95%).

Da quanto emerge ufficialmente, la dotazione di acqua prevista dall’Autorità di Ambito è di 286 lt/gg x ab., mentre il consumo medio in alcune delle principali città è di 213 litri ab./die. Nel Molise, i valori sarebbero leggermente più alti, assommando i 350 lt/ab./die ed i 300 di consumo medio. Come si è anticipato, Italiani e Molisani preferiscono consumare acqua minerale (4 famiglie su 10 optano per l’acqua in bottiglia piuttosto che per quella sgorgata dal rubinetto). Appare chiaro che concorra a tale scelta lo stato della rete idrica o le condizioni geologiche del territorio. Sempre dalle relazioni ufficiali, emerge che l’83,6% degli Italiani dispone di fognature, mentre il servizio di acquedotto copre mediamente il 96% della popolazione. Valore quest’ultimo che, nel Molise, raggiunge il 100%. Al di sotto della media nazionale, si collocano la Toscana, il Friuli-Venezia Giulia, la Sicilia ed il Veneto; mentre una percentuale più bassa di copertura del servizio di depurazione si riscontra in Sicilia, regione che raggiunge il minimo del 49%. I servizi di fognatura e di depurazione mostrano un grado di copertura inferiore che va dal 70,1% del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia al 99,6% della Valle d’Aosta, con una media di circa l’84% fra tutti gli Ato.

Al contrario, per la depurazione, i valori spaziano dal 49% della Sicilia all’87,3% del Piemonte, con una media del 74,8%, ampiamente superata dal Molise che in moltissime aree arriva al 100% di copertura, fatta eccezione per numerose zone rurali. Però, la relazione rileva che potrebbero esserci situazioni sul territorio (come in Campania, in Sicilia o in Abruzzo) in cui il divario tra i dati relativi ai depuratori ed alle fognature potrebbe causare situazioni poco idilliache. L’esistenza di collegamento tra la rete fognaria e l’impianto di depurazione può produrre il risultato che scarichi fognari recapitino reflui non depurati nei corpi idrici o sul suolo. La ricognizione, presupposto indispensabile per la loro corretta redazione, è stata ultimata in un centinaio di Ato. Con riferimento alla gestione dei servizi idrici nazionali, i costi operativi risultano pari ad oltre 2 miliardi/anno. Appaiono di particolare interesse i valori complessivi degli investimenti, ricavati dalle previsioni esposte nei Piani di ambito esaminati, occorrenti per l’ammodernamento delle reti e degli impianti di depurazione.

