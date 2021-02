Dalle 18.30 "Termoli in Diretta" coi sindaci di Termoli, Montenero e Portocannone

TERMOLI. Segnatevi questo orario: dalle 18.30 torna la trasmissione "Termoli in Diretta", che Termolionline e l'editore Nicola Montuori ripropongono in occasione dell'introduzione della cosiddetta zona rossa, decretata ieri sera dal Governatore Toma per Termoli e altri 27 comuni del basso Molise (compresa Campomarino, che lo era già).

Ritorna così, dopo una pausa di qualche mese, dovuta alle festività natalizie, la trasmissione in live streaming Termoli in diretta, sia sulla nostra pagina Facebook di Termolionline che direttamente sulla homepage del nostro portale infomativo; appuntamento che ha segnato i mesi più duri della pandemia, primaverile e autunnale, quando abbiamo dovuto osservare le misure di emergenza imposte dal Governo Conte contro il dilagare del Covid-19 nel nostro Paese.

Numerose le puntate che furono realizzate, con la presenza di ospiti, anche di rango nazionale.

L’editore di Termolionline, Nicola Montuori, torna dunque in video con una rubrica fissa mensile, che vedrà nella puntata di esordio, come già accennato, come interlocutore il sindaco Francesco Roberti, che durante il periodo di massima criticità epidemiologica garantì informazione e dialogo con la cittadinanza attraverso il nostro portale. In sequenza, ci sarà anche il collegamento con altri sindaci del territorio interessato dall'ordinanza Toma, in particolare il primo cittadino di Portocannone, Giuseppe Caporicci, e la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

E proprio ai lettori, ai cittadini termolesi e del basso Molise, a chi vive Termoli quotidianamente, si rivolge questo rinnovato appuntamento, che mira a fornire un punto di riferimento esaustivo rispetto alle numerose istanze che provengono dal territorio.

Una occasione unica per riallacciare il dialogo con chi ci amministra e porre in evidenza dubbi, perplessità, avanzare proposte e avere chiarimenti su tutto quello che concerne la città di Termoli, le realtà bassomolisane e i suoi residenti.