CAMPOMARINO. Sette giorni in zona rossa ed altri sette da trascorrere con le attuali restrizioni, con l’obiettivo di porre un limite all’avanzare del contagio da Covid-19. Campomarino si è svegliata in lutto questa mattina, dopo la notizia della morte del 39enne Pirin Lleshaj, la vittima più giovane in Molise. Solo ieri, domenica 7 febbraio, in paese si sono registrati 14 positivi.

La tristezza e la preoccupazione, dopo l’aumento dei positivi delle ultime settimane, la fanno da padrone: in giro ci sono pochissime persone, molte meno rispetto ai giorni passati quando la ‘zona gialla’ aveva risvegliato una certa positività d’animo. Si esce principalmente per svolgere le attività necessarie come l’acquisto di farmaci o di beni alimentari e, a differenza di quanto si potrebbe pensare e di quanto accaduto lo scorso marzo durante la prima ondata, il supermercato è pressoché vuoto: poche le persone che entrano e quasi tutte fanno la spesa in fretta.

Qui i bar sono chiusi, a differenza di Termoli dove diverse attività hanno optato per la formula d’asporto, e c’è uno strano silenzio che avvolge Campomarino, quasi di rassegnazione nei confronti di una pandemia che sembrava sconfitta e che, invece, sta mostrando il suo lato peggiore proprio in questo 2021 in cui ci si aspettava un ritorno alla normalità, seppur lento. Poche le auto che attraversano il paese e il viavai di persone a piedi scorre lento.

Il vero banco di prova, tuttavia, si giocherà nelle prossime due settimane a partire da oggi, con 28 comuni del Basso Molise in zona rossa: questo tempo dovrebbe essere in grado di dare una risposta all’ipotesi della “variante” del virus che ha colpito la regione e consentire ai sindaci di comprendere il da farsi. Nel frattempo la campagna vaccinale procede e di qui a qualche mese buona parte della popolazione molisana dovrebbe essere in grado di ricevere almeno la prima dose.