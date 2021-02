TERMOLI. In un momento così delicato come quello che stiamo attraversando, il sostegno di natura socio-sanitaria, garantito da istituzioni assistenziali come l'ambito sociale territoriale di zona assume un connotato di importanza ancora maggiore. Non a caso, l'indirizzo dato dall'Ambito che vede Termoli comune capofila è stato specificatamente rivolto anche a supportare famiglie di nuova indigenza, dove i bisogni di natura domestica siano emersi anche a causa della crisi socio-economica dettata dall'emergenza sanitaria.

In occasione del comitato del sindaci di giovedì scorso, dove è stato approvato il programma triennale delle attività che comprende ben 19 comuni del basso Molise, sostanzialmente tutte quelle in zona rossa oggi, abbiamo intervistato il coordinatore amministrativo, l'avvocato Antonio Russo, per meglio comprendere azioni e finalità con cui si cerca di rispondere all'attuale periodo così critico che tutti viviamo.