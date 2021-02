Zona rossa in basso Molise, territorio diviso in tre macro-aree per i controlli

TERMOLI. Tolleranza zero e controlli serrati da parte delle Forze dell’Ordine per impedire spostamenti non motivati e assembramenti.



Si è tenuta in mattinata la call conference organizzata dalla Prefettura che ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza alla presenza di tutti i sindaci. Un incontro voluto per fare il punto della situazione e per adottare determinati provvedimenti sul territorio.

Nel pomeriggio invece con un nuovo incontro in videoconferenza il questore ha incontrato il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri e il sindaco di Montenero Simona Contucci.

Da quanto emerso il territorio del Basso Molise sarà suddiviso in tre macroaree: Termoli, Larino e Castelmauro. In base a questa ripartizione scatteranno controlli serrati al fine di impedire tutti gli spostamenti che non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.