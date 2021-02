Contagi a Serracapriola, tamponi drive-through e il sindaco chiede misure urgenti a Emiliano

SERRACAPRIOLA. Situazione critica anche a Serracapriola, al confine col Molise zona rossa in quella parte, tanto che il sindaco Giuseppe d'Onofrio ha chiesto al Governatore della Puglia, Michele Emiliano, di istituire la zona rossa. Ieri in paese effettuati anche i tamponi molecolari con Drive-in through, grazie agli operatori dell'Usca. «Mai avremmo voluto assistere ad un evento simile nel nostro paese.

Preghiamo il Signore che vada tutto per il meglio. Auguri di pronta guarigione a tutti i malati da tutta l'amministrazione comunale».

Nella missiva inviata a Emiliano, il primo cittadino evidenzia un aumento notevole di contagi in paese: «La crescente preoccupazione dell'amministrazione e di tutta la popolazione è giustificata anche in considerazione dell'emanazione da parte del presidente della Giunta molisana Toma della zona rossa in 28 comuni limitrofi. I cittadini di Serracapriola quotidianamente, essendo un paese di confine, si recano in tali zone rosse per lavoro o per incontrare i propri familiari, divenendo loro malgrado portatori del virus.

E' necessaria una procedura di prevenzione che possa arrestate la diffusione del contagio. Con ordinanza del 30 gennaio scorso si è cercato di arginare la situazione, ma considerati i casi in aumento nell'ultima settimana, serve una Sua azione, sicuramente più incisiva e che possa contestualmente salvaguardare con ristori l'economica degli esercenti, dei professionisti e di tutti coloro che nell'eventualità di una totale chiusura saranno inevitabilmente danneggiato, chiedendo che si attuino tutte le misure più opportune, non escludendo l'istituzione della zona rossa territoriale, al fine di tutelare la salute dei cittadini e dell'intero territorio».

In un primo momento, sulla stampa nazionale era stato coinvolto anche il Comune di Chieti, ma il sindaco Iacono ha poi fatto rettificare la notizia, poiché la situazione sanitaria è diversa, pur nella solidarietà massima con la vicina comunità di Serracapriola.