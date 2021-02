Lo stato di servizio delle Regioni, quando balla il Molise

MOLISE. Nel Paese si è diffusa una pandemia che peserà a lungo sulle sue prospettive di crescita. La coalizione che s'è trovata al Governo ha dovuto assumersi le responsabilità di una sorta di gabinetto di guerra senza riuscire ad imitare Churchill quando affrontò la 2^ guerra mondiale. Secondo alcuni il Governo si sarebbe dimostrato poco propenso all’adozione di una qualsiasi coerente strategia nei confronti della diffusione del male, non riuscendo a definire un valido protocollo operativo con le Regioni.

A tale proposito basti pensare che ancora oggi, i vari enti locali comunicano i dati pandemici, essenziali nella battaglia contro il virus, in modo scoordinato e con criteri che variano da un luogo all’altro. Luca Zaia, Presidente dell’Esecutivo veneto, peraltro beneficiario di un generale apprezzamento per i risultati ottenuti nella fase gestita con il prof. Andrea Crisanti (poi allontanato per il suo successo mediatico), oggi è ridimensionato dagli insuccessi della seconda fase benché sopportato dal Presidente Bonaccini che pure è un suo avversario politico. Se una cosa ha dimostrato il 2020, è che il sistema delle Regioni, inventato dall'alleanza (sul punto specifico) tra Dc e Pci nella Costituente e realizzato dalla stessa intesa nel 1970, è diventato un problema per la funzionalità del Paese e delle sue istituzioni.

Che tali Assemblee legislative fossero una palla al piede lo si era capito (e sperimentato) già in passato, in tutte le occasioni in cui la situazione economica aveva richiesto uno sforzo comune di tutte le istituzioni; insomma si sono rivelate incapaci di ‘partecipare’. Prendiamo quella molisana, costituitasi ed organizzata come burocrazia centralizzata, con cabine di comando nei capiluogo e con la spasmodica necessità di affermarsi come un soggetto politico di peso istituzionale. Per questa ragione, è diventate una mera duplicazione della burocrazia centrale, ma votata a definire limiti e condizioni di operatività diverse da quelle statali, così da costringere le imprese a negoziare con assessori e burocrati l'esercizio di diritti altrove non contestati. Per tacere delle ‘interpretazioni’ che offrono all’ìnclita, confidando nella ignoranza collettiva dei fatti.

Un esempio? Quando Frattura era solo il candidato-Presidente del Centrosinistra lanciò ai 4 venti un clamoroso allarme:”Moody’s ha declassato il Molise facendolo precipitare in ‘Baa1’. Il giudizio inchioda la classe dirigente alle sue responsabilità, confermando lo stato precario del territorio“. I suoi sodali lo imitarono; e così vi fu chi sentenziò il fallimento di Iorio, imputandogli gravi responsabilità con riferimento al settore sanitario. Altri ammonirono che “il ‘rating’ di lungo termine di molte Regioni italiane era dovuto agli effetti della politica economica portata avanti dal Governo Berlusconi che ha instillato la sfiducia dei mercati pure rispetto all’azione dei Governi locali, ponendo il Molise nella condizione di non potere fare fronte al pagamento del debito contratto con i titoli emessi”. Veramente singolare questa posizione di incolpare il Cav per la propria inefficienza. Secondo altri Iorio aveva fatto precipitare il Molise in “B” al punto che finanziare il debito regionale sui mercati sarebbe costato di più. Insomma, “stiamo di gran lunga peggio rispetto al passato.

Meno lavoro, meno credibilità finanziaria, meno attrattiva per le imprese, più tasse e meno qualità dei servizi“. Sul medesimo piano i lai di chi, come Leva, ora è finito nel governo delle Ferrovie:”L’agenzia Moody’s ha palesato che l’andamento dei conti pubblici non funziona”. Trascorre poco più di un anno e Frattura (oramai eletto alla Presidenza) scopre che l’Agenzia “Moody’s” avrebbe “promosso” la Regione Molise, riconoscendole – dopo anni di flessioni continue – una concreta stabilità quando si sarebbe trattato soltanto di un trànsito da negativo a stabile determinato – a suo dire - “dalla valutazione positiva effettuata su azioni e propositi di medio-lungo termine, dell’attuale Governo regionale”.

Nella sostanza, Frattura si sarebbe visto confermare la strada del rigore intrapresa sin dal primo momento “per portare il bilancio verso una posizione di equilibrio nel medio termine, specialmente nel settore sanitario“.

Claudio de Luca