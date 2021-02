Controlli sulle zone rosse, dopo l'incontro in prefettura ci sarà tavolo tecnico in questura

CAMPOBASSO. Il Vicario reggente della Prefettura di Campobasso, Pierpaolo Pigliacelli, a seguito dell’ordinanza n. 9 in data 7 febbraio 2021 con cuiil Presidente della Regione Molise ha dichiarato 27 Comuni della provincia di Campobasso quali “zone rosse” a partire dalla data odierna e sino al 21 febbraio prossimo, hapromosso, ai fini dell’intensificazione delle attività di vigilanza nelle aree interessate, una riunione di coordinamentodelle Forze di Polizia e, a seguire, una seduta delComitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno preso parte, oltre alPresidente della Provincia e al Sindaco del capoluogo,anche i Sindaci dell’area interessata e il Direttore Generale dell’Asrem.

Nel corso del primo incontro è stata condivisa una articolata pianificazione dei dispositivi interforze di controllo che sarà più dettagliatamente definita in sede di tavolo tecnico, già convocato dal Questore di Campobasso, prevedendo una ottimale razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse di personale in relazione alle necessità emergenti, con l’attiva collaborazione delle Polizie Municipali.

Il Vicario reggente ha poi partecipato tali modalità organizzative ai Sindaci che hanno preso parte al Comitato e che hanno avuto modo di illustrare le peculiarità e le istanze dei territori amministrati. Pigliacelli, nell’assicurare che sarà profuso il massimo impegno per l’attuazione di tutte le strategie necessarie a garantire la sicurezza delle comunità coinvolte, ha ribadito l’esigenza che i primi cittadini assicurino una stretta cooperazione, non solo assicurando l’impiego delle polizie locali, laddove presenti, ma anche attraverso una capillare azione di sensibilizzazione nei confronti delle rispettive comunità, affinché garantiscano il rigoroso rispetto delle misure anti-contagio, nonché mediante un costante scambio informativo con gli organi di polizia in merito all’evolversi della situazione e ad ogni criticità rilevata.

Ha inoltre evidenziato l’opportunità che, in un’ottica di sicurezza integrata e partecipata, i sindaci richiamino l’attenzione della cittadinanza sulla necessità di segnalare con immediatezza agli organi competenti eventuali comportamenti di persone o gruppi che possano porsi in contrasto con le prescrizioni previste per il contenimento della diffusione della pandemia.

Pigliacelli ha infine aggiornato la riunione ad un prossimo incontro, da tenersi in tempi brevi, per il monitoraggio di tutte le attività messe in campo».