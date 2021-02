Emergenza Covid-19, sindaco sospende la didattica fino al 21 febbraio

TERMOLI. L’ingresso della città di Termoli in zona rossa, assieme ad altri 27 comuni del Basso Molise, sta facendo scattare nuovi meccanismi per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Tra questi c’è la sospensione delle attività didattiche in presenza.

È di oggi la notizia che il sindaco di Termoli Francesco Roberti sta per firmare una nuova ordinanza con la quale sarà predisposta la proroga della sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole di ordine e grado fino al prossimo 21 Febbraio.