Laura Venittelli ricorda Franco Marini

TERMOLI. Ho conosciuto Franco Marini negli anni ’90 quando, da giovanissima avvocato della Cisl di Pescara , durante una lunga trattativa per la riassunzione di un numeroso gruppo di lavoratori precari delle mense scolastiche, me lo ritrovai accanto, lui Segretario Nazionale della Cisl, che si occupava anche delle vicende “ piu semplici“ che riguardavano. Con il tocco di “ di curiosità” che lo ha sempre contraddistinto si avvicinò a me per “ interrogarmi” , capire come la pensavo, annuendo con la testa alle mie risposte.

Lui era il “ capo” ed io la giovane avvocato della Cisl di Termoli e Pescara .. passai l’esame !

L’ho ritrovai dopo molti anni dopo quando in Parlamento il suo nome non passò come Presidente della Repubblica. Allora , io lo votai , in controcorrente rispetto agli amici di allora. Era Franco Marini, l’ex Segretario della Cisl e non potevo negargli il mio appoggio da parlamentare. L’ho rivisto molte altre volte a Roma, a Montecitorio e al Nazzareno, sempre attento, riflessivo, mai una parola fuori posto. Lui ha insegnato molto a tanti di noi …una memoria storica , un uomo forte del sindacato e della politica.