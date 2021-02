Interdizione al Tribunale di Vasto per gli avvocati provenienti dalla zona rossa

VASTO. Al Tribunale di Vasto non possono entrare gli avvocati e il personale giudiziario proveniente dalle zone rosse. Questo è stato stabilito con un provvedimento dell'otto febbraio 2021 a firma del Presidente Bruno Giangiacomo e del Procuratore Giampiero Di Florio.

Il documento in questione dispone: "che tutti i soggetti provenienti dalle zone rosse dei Presidenti di Regione, sono tenuti a partecipare agli incontri di mediazione a mezzo videoconferenza, previa richiesta da inoltrare alla segreteria dell’ODM. Le parti e i difensori provenienti dalle zone rosse di cui sopra, qualora impossibilitati a collegarsi telematicamente, potranno chiedere alla segreteria dell’ODM un motivato rinvio dell’incontro. In ogni caso non sarà consentito l’accesso agli uffici di COA e ODM ai soggetti provenienti dalle zone rosse."

Una decisione che ha fatto storcere il naso ai legali del vicino Molise. La regione infatti da ieri è diventata zona rossa.