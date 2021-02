Zona rossa a Campomarino, boom di presenze per i tamponi drive-through

CAMPOMARINO. Il grande giorno per i residenti di Campomarino è finalmente arrivato: da questa mattina, martedì 9 febbraio, è partito lo screening Covid-19 attraverso l’utilizzo di tamponi antigeni messi a disposizione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierdonato Silvestri. La notizia ha ben presto fatto il giro della cittadina ed è stata accolta con grande entusiasmo dalla popolazione che, a bordo delle proprie auto o a piedi, ha raggiunto il parcheggio adiacente al Palazzetto dello Sport per sottoporsi all’esame.

«L’organizzazione funziona, malgrado la partenza in ritardo a causa di un problema all’auto degli infermieri che non sono riusciti ad arrivare in tempo» è il commento del primo cittadino che ha presenziato all’apertura del centro di screening temporaneo.

La fiducia, a distanza di otto giorni dall’ordinanza che vede Campomarino in zona rossa, è palpabile nonostante la notizia relativa ad una possibile variante del virus che circolerebbe in Basso Molise: «Siamo fiduciosi, ieri abbiamo avuto un solo positivo – ha aggiunto il sindaco - Secondo me l’ipotesi della variante c’è perché il virus è molto virulento, tanto da allertare i laboratori zooprofilattici».

Le file sono iniziate ben prima dell’apertura delle 9.30, segno evidente che la preoccupazione per il numero elevato di contagi è cresciuta, soprattutto nelle ultime ore, come ammette un residente in auto: «Sono in fila da quasi due ore, sono arrivato alle 8.30. Bisogna avere pazienza. Sono preoccupato per la situazione in Basso Molise anche perché, il più delle volte, gli abitanti non sono stati corretti ed hanno preso questa situazione sotto gamba».

Allo screening non rinuncia nessuno, men che meno le famiglie con i bambini. Nonostante l’obbligo della DaD (didattica a distanza ndr), ci si organizza al meglio per sottoporsi al tampone: «Siamo in fila dalle 9.05 – commenta una madre – Ci siamo dovuti organizzare con i bambini che hanno fatto la DaD in macchina. Siamo in attesa, ma propositivi perché è una cosa utile per tutti noi. Abbiamo cercato di intrattenere i bambini durante l’attesa».

La paura per il Covid-19 è cresciuta con il trascorrere del tempo e dopo che i contagi, e i morti, hanno iniziato a divenire sempre più frequenti: «Inizialmente sembrava una cosa da niente, si sottovalutava – ha continuato la donna - Io stessa cercavo di non uscire, ma non rinunciavo ad alcune abitudini come quella di prendere il caffè con la vicina. Adesso, invece, evitiamo di fare anche quello e non ci vediamo proprio. Siamo stressati, dopo un anno è dura ritrovarsi nella stessa situazione anzi, peggio, ma dobbiamo essere positivi per dare coraggio ai nostri figli ed ai nostri cari lontani».

La notizia rilevante, alle 11 di martedì, è che tra tutti i tamponi effettuati non c’è nessun positivo.