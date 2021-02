Emergenza sanitaria, saranno assunti altri 7 Vigili urbani

TERMOLI. L'ha già annunciato a Termolionline il sindaco Francesco Roberti. La giunta comunale ha previsto l'assunzione di altri 7 Vigili urbani per fronteggiare l'emergenza Covid.

«Vista la delibera della Giunta Comunale n. 26 del 04/02/2021 con la quale, visto il D.L. n. 2/2021 di proroga dello stato di emergenza fino al 5 marzo che detta nuove misure per il contenimento del contagio e considerato il ruolo strategico della polizia locale impegnata in prima linea nelle attività dirette a contrastare la situazione emergenziale da Covid-19, è stato dato mandato al Segretario Generale, Dirigente del Servizio Personale, di procedere all’assunzione, di 7 agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato, di cui alla graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1395/2018, per due mesi, eventualmente prorogabili sulla base delle esigenze di volta in volta evidenziate;

Considerato che la procedura concorsuale non è ancora stata espletata a causa dell’emergenza epidemiologica riferita al Covid e ai vari Dpcm (da ultimo Dpcm 14 febbario 2021) che hanno disposto la sospensione o la limitazione delle prove preselettive e selettive in presenza;

Richiamata la determina dirigenziale n. 1395/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria, ancora in corso di validità, per l'assunzione di agenti stagionali; ritenuto quindi, procedere all'assunzione di n. 7 agenti a tempo determinato data l'impossibilità di espletare in tempi brevi le prove concorsuali attualmente sospese, al fine di implementare l'organico e assicurare i compiti istituzionali essenziali nonché le attività di monitoraggio, controllo e ordine pubblico nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti conseguenti alla diffusione del contagio, per 2 mesi, prorogabili sulla base dello scenario nazionale e locale del prossimo periodo;

Richiamata l'ordinanza regionale n. 9 del 07/02/2021, con la quale, Termoli e tutto il distretto sanitario, sono stati dichiarati zona rossa fino al 21/02/2021 e che quindi è indispensabile un rafforzamento urgente delle risorse umane impiegate, al fine del potenziamento degli interventi e dei controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni.

Viene determinato di procedere all’assunzione di 7 agenti di Polizia locale, a tempo pieno e determinato, di cui alla graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1395/2018, per due mesi, eventualmente prorogabili sulla base delle esigenze di volta in volta evidenziate; di stabilire quale prima data utile per l'assunzione mercoledì 10 febbraio, stante l'urgenza specificata in premessa e di demandare al Servizio Personale gli adempimenti conseguenziali; di dare atto che la spesa complessiva troverà capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale della polizia municipale del bilancio di esercizio, nel limite dei dodicesimi».