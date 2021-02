Varianti diffuse sul territorio, si ipotizza quarantena di 21 giorni

ROMA. C’è allarme per le varianti al virus che negli ultimi giorni stanno attanagliando il Centro Italia. Gli esperti sono particolarmente preoccupati per la salita verticale della curva dei contagi e il Ministero della Salute e l’Iss hanno sottoposto al Cts l’intenzione di una nuova stretta sulle regole della quarantena, allungando l’isolamento a 21 giorni.

Finora è stato l’Istituto zooprofilattico di Abruzzo e Molise, (dove sono rilevati anche i tamponi umbri), a rilevale il maggior numero di campioni con la presenza della variante inglese e il direttore dell’Istituto Nicola D'Alterio, ha confermato al Tg com 24 che "Il ceppo britannico compare sempre più spesso. E' evidente che cammini più degli altri". E lo fa soprattutto tra i giovani, dove la contagiosità cresce: "Vediamo casi in età sempre più basse". E secondo gli esperti il ceppo britannico ha una contagiosità "impressionante": dove attecchisce, la curva dei contagi "sale in modo quasi verticale".

Dai primi risultati dell’ indagine che prevede che tutte le Regioni analizzino un campione dei positivi del 3 e 4 febbraio alla ricerca della variante inglese e li comunichino entro l’11 febbraio all’Istituto Superiore della Sanità, i dati della variante risulta finora presente nel 30-50% dei campioni e in particolar modo nelle regioni del centro.

“Si susseguono notizie di nuovi focolai che invece riguardano la variante brasiliana oltre che in Umbria”, come rende noto il presidente della regione Umbria Donatella Tesei, “ anche a Bologna, nelle Marche, in Abruzzo, in Molise, in Toscana e a Messina”.