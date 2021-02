TERMOLI. La Casa dei Diritti di Termoli torna a picchiare duro: «Emergenza ospedali al collasso, un problema da affrontare subito! La nuova ondata dell'emergenza Covid-19 ci sta costringendo a fare i conti con una dura verità: il sistema sanitario molisano è al collasso.

Ne sono una dimostrazione i primi pazienti trasferiti presso il Veneziale di Isernia e da Termoli al San Pio di Vasto che, a sua volta, è pieno. Tanto che è stato costretto a subire un ulteriore trasferimento presso la Terapia Intensiva dell'ospedale di Giulianova.Come Casa dei Diritti ribadiamo la necessità di intervenire subito con gli adeguamenti strutturali e l'aumento dei posti letto. I lavori al Cardarelli di Campobasso sono appena iniziati. Occorreranno ancora altri giorni prima che i moduli possano essere utilizzati dai pazienti. Nel frattempo la situazione in basso Molise rischia di diventare ancora più grave.

E allora non possiamo fare altro che domandarci: ma non si poteva intervenire prima? Non era il caso di intervenire prima che l'escalation dei contagi diventasse ingestibile e rischiasse di mettere in ginocchio tutto il sistema sanitario? Non vogliamo fare polemiche politiche, ma vogliamo richiamare al senso di responsabilità e all'intervento immediato.Perché i cittadini del basso Molise e del Molise in generale non possono aspettare altri giorni per gli adeguamenti.

Hanno bisogno di cure immediate. Hanno bisogno di essere assistiti. Questo impone la Costituzione italiana. Questo è l'obbligo di ogni amministrazione che pensi al bene dei cittadini. Perché non c'è solo il Covid. Ci sono tante altre patologie che rischiano di passare in secondo piano e pazienti che rischiano di non essere assistiti. E nel 2021 questo non è concepibile! Se stai attraversando un momento di difficoltà scrivici alla mail tiascolto@lacasadeidiritti.it. Ti daremo tutta l'assistenza di cui avrai bisogno.Le parole muoiono se non vengono ascoltate».