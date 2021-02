Tribunale di Vasto vietato alla zona rossa, Campopiano: inopportuno e discriminatorio

TERMOLI. Al Tribunale di Vasto non possono entrare gli avvocati e il personale giudiziario proveniente dalle zone rosse. Questo è stato stabilito con un provvedimento dell'otto febbraio 2021 a firma del Presidente Bruno Giangiacomo e del Procuratore Giampiero Di Florio.

Una decisione che ha fatto storcere il naso ai legali del vicino basso Molise. Il documento di fatto rappresenta, soprattutto per gli avvocati del vicino Basso Molise dove 27 Comuni sono in 'zona rossa', una forte limitazione, soprattutto per le cause penali.



Abbiamo interpellato il presidente dell'Ordine degli avvocati del foro di Larino, quello che comprende tutta la zona rossa bassomolisana e quella interessata dall'interdizione decisa lunedì scorso.

«Il provvedimento adottato dai vertici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Vasto, con il quale è stata disposta l’immediata interdizione all’accesso agli uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia e del Giudice di Pace, ritengo sia una disposizione inopportuna oltre che evidentemente discriminatoria.

Se – come immagino – l’intento è stato quello di ridurre e, ove possibile, eliminare ipotesi di contagi stante l’alta diffusività del virus che ha indotto la Regione Molise a decretare “zona rossa” alcuni Comuni, si sarebbero potute individuare cautele diverse, tali da assicurare una efficace tutela sanitaria e consentire, nel contempo, lo svolgimento dell’attività professionale agli avvocati del Foro di Larino.

Interdire l’accesso sulla scorta della mera considerazione geografico-territoriale della provenienza, da un lato incide sulla libertà di esercizio dell’attività professionale, dall’altro – mi sia consentito – investe ed umilia il senso di responsabilità di ciascuno di noi avvocati.

Osservo che il Coa di Larino ha stipulato, alcuni mesi fa e quindi in tempi non sospetti, una convenzione con un primario presidio sanitario locale e nazionale, per consentire agli iscritti ed ai loro familiari una costante verifica della salute propria e di quella degli altri nell’esercizio dell’attività professionale.

Da ultimo, rilevo che, mentre i provvedimenti normativi e regolamentari nazionali prevedono specifiche deroghe agli spostamenti dal proprio domicilio per comprovate ragioni di lavoro, salute e/o necessità, con questo provvedimento, la cui legittimità andrebbe opportunamente verificata, viene, di fatto, interdetto analogo incomprimibile diritto».

Una posizione condivisa anche dal comitato Pari opportunità dell'Ordine forense frentano.