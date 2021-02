Terapie intensive, vaccinazioni over 80 e medici Usca a Larino: interviene Giustini

CAMPOBASSO. “E’ in via di ultimazione in regione il portale per le prenotazioni online delle vaccinazioni degli over 80, nonché delle categorie a rischio”. Questo quanto dichiarato agli organi di stampa il commissario ad acta della sanità in Molise, Angelo Giustini.

Ulteriori provvedimenti sono stati presi da Giustini anche per porre rimedio alla mancanza di posti presso l’hub covid del “Cardarelli” di Campobasso, attraverso la firma della convenzione con la struttura privata “Gemelli Molise” per la disponibilità di 10 posti letto in terapia subintensiva.

Vista l’emergenza degli ultimi giorni in Basso Molise con l’aumento fuori controllo dei casi di contagio, si è reso necessario inoltre disporre attraverso apposita autorizzazione del commissario una unità Usca aggiuntiva con sede presso il Vietri di Larino.

Per quanto concerne invece i posti letti in Tarapia intensiva che presso il “Cardarelli” di Campobasso da giorni registrano quasi sempre il tutto esaurito, Giustini fa sapere che ha aperto un dialogo con le due strutture sanitarie regionali convenzionate, Gemelli Molise a Campobasso e Neuromed a Pozzilli.