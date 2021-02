​Italia Viva, Occhionero: ministero della Salute presti più attenzione al basso Molise

CAMPOMARINO. “La situazione di Campomarino e di tutto il basso Molise continua a destare grande preoccupazione: nonostante l’ingresso in zona rossa i contagi aumentano e con i contagi aumentano, purtroppo, anche i morti”. Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva.

“Questa drammatica emergenza – continua - richiama ognuno di noi a fare appello al proprio senso di responsabilità per osservare nel modo più scrupoloso possibile i provvedimenti restrittivi adottati e anche a dare, se possibile, il proprio contributo per cercare di superare questo difficile momento. Da parte mia, come già fatto fin qui, metto a disposizione dei cittadini di Campomarino e degli altri paesi le possibilità d’intervento offerte dal mio ruolo di parlamentare. Continuerò quindi ad attivarmi e a portare a Roma le necessità e i problemi del mio territorio. A questo proposito ho scritto ai vertici del ministero della Sanità perché prestino una maggiore attenzione all’evoluzione pandemica del basso Molise”.

“Ora, insomma, è il momento di agire e remare tutti nella stessa direzione per cercare di lasciarsi prima possibile alle spalle l’emergenza. L’individuazione di eventuali responsabilità è rimandata alla fase successiva. Certo, nonostante questo è difficile dimenticare l’approssimazione e l’inerzia con cui la giunta del presidente Toma ha gestito l’epidemia da Covid in Molise”, conclude.