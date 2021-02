CAMPOMARINO. «Campomarino ancora in lutto, un altro giorno davvero difficile per la nostra comunità. Si registrano purtroppo quattro, nuovi decessi per Covid -19. Con profonda tristezza e sincero dolore, porgo le più sentite condoglianze ed esprimo tutta la vicinanza dell’amministrazione ai familiari delle vittime. E nel ricordare con commozione i nostri quattro compaesani scomparsi, Carmelina Ferraro, Armando Falasca, Kaja Ramazan e Nicola Fagioli, voglio ancora una volta invitare la popolazione ad agire con massima attenzione e prudenza, a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare rigorosamente le norme di distanziamento, perché solo così riusciremo a sconfiggere questa brutta pandemia». Messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Campomarino dopo la morte della 74enne, ieri, Carmelina Ferraro.