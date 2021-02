Toma in diretta a TeleRegione: è ufficiale, in Molise circola la variante inglese del Covid

TERMOLI. E' ufficiale, lo rivela il Governatore Donato Toma a TeleRegione Molise, in Molise circola la variante inglese. A confermare i sospetti sono stati gli esami compiuti dall’Istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise "Caporale" di Teramo. Per quanto è dato saperne, non impatterebbe negativamente sulla campagna vaccinale, che avrebbe garantita la sua efficacia. Toma alla collega Rita Iacobucci, che conduce l'edizione odierna delle 14, ha ribadito di essere in attesa della relazione scritta dall'Izsam.