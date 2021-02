Terzo giorno di zona rossa a Termoli, controlli e... attenzione al fumo

TERMOLI. Terzo giorno di zona rossa a Termoli e in basso Molise, strade del centro come potete vedere pressoché vuote, controlli da parte delle forze dell'ordine assidue.

Le azioni più pericolose per la diffusione del contagio non sono quelle di camminare da soli senza avere contatti, ma indubbiamente gli assembramenti fatti in modo poco urbano e senza fare attenzione alle precauzioni più comuni, come mascherine soprattutto e l'igienizzazione delle mani e dei posti frequentati.

Ma c'è anche un altro aspetto che spesso viene eluso da molti, il fatto che se uno fuma una sigaretta, quando lo fa sarebbe buona regola sempre staccarsi dalle persone che gli sono )accanto per non fargli respirare il cosiddetto fumo passivo.

Ma a maggior ragione ora con la pandemia in corso bisognerebbe proprio farla obbligatoriamente, l'azione diisolarsi per fumare, perché il fumo che prima s'ingerisce e poi si espelle dalla bocca e dal naso, potrebbe espellere anche goccioline di saliva soprattutto se la fuoriuscita di fumo è seguita da colpi di tosse.

Quindi pensiamo soprattutto a questo o voi fumatori, piccoli gesti ma importanti per evitare guai peggiori.