TERMOLI. Tolleranza zero era stata annunciata nei dispacci di prefettura e questura in basso Molise, dopo l’istituzione della zona rossa e così è stato. La Polizia ha operato una serie di fitti controlli, con diverse pattuglie su tutto il territorio interessato dal provvedimento regionale anti-Covid, diviso in tre macro-aree. Solo nella mattinata di martedì, dopo che il primo giorno si era vista troppa gente in circolazione, sono state controllate quasi 200 persone e per 18 di loro è scattata la sanzione da 400 euro, poiché trovati in giro senza giustificazioni valide. Servizi di controllo particolari, disposte dall'ordinanza della questura di Campobasso, che riporta le prescrizioni adottate nel periodo dall'8 al 21 febbraio 2021, con l'invito alle autorità locali di "disporre la massima intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo nei territori di rispettiva competenza, verificando il rigoroso rispetto da parte della cittadinanza delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise" n. 9 del 7 febbraio 2021.