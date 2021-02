Economia in crisi? Non per tutti: il caso Pfizer

TERMOLI. Sebbene sembri che l’economia mondiale sia andata a scatafascio a causa della pandemia, alcuni settori resistono e addirittura crescono. Se nel turismo, nell’industria, nei servizi, nei trasporti si contano milioni di posti di lavoro andati persi, in realtà c’è comunque qualcuno che sta guadagnando. Basti pensare a chi produce materiale sanitario come prodotti igienizzanti che sono andati a ruba, tanto da aumentare il loro prezzo in maniera vertiginosa. Altro esempio può essere quello delle mascherine per bloccare le esalazioni che possono contenere il virus.

Il caso delle aziende farmaceutiche

Per questo motivi, sebbene il periodo di congiuntura economica sia duro e i dati del Pil di ogni Paese al mondo siano al ribasso, alcuni gruppi e aziende stanno effettivamente guadagnando. È la situazione che stanno vivendo tutti i gruppi farmaceutici che producono un vaccino contro il virus Covid-19, detto anche Corona virus. Chi ha iniziato a lavorare al vaccino contro questo nuovo e sconosciuto virus, sta vedendo introiti miliardari da parte di singoli Stati e anche organizzazione sovranazionali come l’UE. È bastato l’annuncio dell’inizio della ricerca per sviluppare un vaccino da parte di gruppi come Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna per vedere le loro azioni salire. A mano a mano che le ricerche davano i loro frutti, quotazione delle azioni Pfizer cresceva sempre di più fino ad arrivare al boom con l’approvazione da parte delle agenzie internazionali del farmaco come l’Ema o FDA.

Pfizer: leader mondiale in campo farmaceutico

Il gruppo Pfizer è uno dei giganti del settore farmaceutico che vanta ottimi laboratori di ricerca in grado di sviluppare farmaci e terapie all’avanguardia. Il gruppo è presente a livello internazionale in oltre 50 Paesi del mondo. Questo permette un vasto, vastissimo mercato di vendita dei suoi prodotti, sia in Paesi sviluppati che in via di sviluppo dove sono presenti proprio le maggiori opportunità di crescita.

Una presenza forte nel mondo non è un punto di forza solo per quanto riguarda la vendita di prodotti ma anche la diversificazione e la protezione da eventuali rischi legati alla situazione geo politica ed economica. Infatti, se uno Stato o addirittura un gruppo di Stati dovesse introdurre norme restrittive per le importazioni di prodotti dall’estero e misure di autarchia, Pfizer ha le spalle coperte grazie alla presenza forte su altri territori.

La quota di capitale che Pfizer investe in ricerca e sviluppo è molto alta, segno di un’impresa forte ad alto tasso innovativo. Come già anticipato prima, la casa farmaceutica punta molto sulla ricerca e sviluppo grazie a moltissimi laboratori sparsi in varie parti del mondo, attirando i più grandi cervelli. Ciò le permette di esser molto competitiva. Non è un caso che il suo vaccino contro il covid – 19 è stato il primo a esser messo sule mercato e esser approvato; non c’è da stupirsi che sia stata proprio Pfizer a vincere la corsa per la commercializzazione di un vaccino, accolto a livello mondiale come la salvezza contro un male nuovo e davvero temibile.