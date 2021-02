«In basso Molise si continua a morire e la biologia molecolare a Termoli non c'è»

TERMOLI. Per il patologo clinico Giancarlo Totaro, dipendente Asrem, «In basso Molise si continua a morire e la biologia molecolare a Termoli permetterebbe più facilmente uno screening di massa.

Ma Campobasso non vuole come per l'ospedale Covid a Larino». Non usa mezzi termini, certo, e si rivolge al sindaco Roberti e al commissario Giustini. «Con la biologia molecolare all'ospedale di Termoli lo screening di massa sarebbe possibile ma a quanto pare si vuole continuare ad accentrare tutto a Campobasso e discriminare il territorio.

Nonostante esista la possibilità di farlo si continua a negare al basso Molise la possibilità di affrontare e combattere nel modo migliore questa pandemia. Si dica la verità sul perché non si vuole mettere la biologia molecolare al laboratorio di Termoli e un centro Covid e/o un Covid hotel a Larino.

Si continuano a mettere all'ospedale di Termoli test diagnostici "non conclusivi": test sierologico, test molecolare rapido, test antigenico rapido a cui adesso, in questi giorni, se ne aggiunge anche un altro anch'esso non esaustivo. Tutti questi test hanno bisogno sempre del test molecolare da mandare a Campobasso. In pratica ci vogliono 5 test per avere la certezza della diagnosi del Covid. Costi molto elevati ed il risultato ultimo è comunque quello di mandare i tamponi a Campobasso per la conferma. Basterebbe mettere la biologia molecolare e tutto questo dispendio di soldi e di tempo sarebbe superato per il bene dei pazienti e delle casse pubbliche.

Risulta ancora poco comprensibile ed accettabile che si continui a negare al laboratorio analisi di Termoli la possibilità di processare i tamponi Covid con la biologia molecolare ,migliore ed a questo punto anche molto meno costosa. Si ha la sensazione, non suffragata da indizi o prove che ci siano degli interessi ignoti che vogliono mantenere il monopolio di questo esame che tra l'altro ha richiesto un carico di lavoro pagato in straordinario e si preferisce mettere esami molto più costosi ma non la biologia molecolare che costerebbe meno di un terzo di tutti i test minori affibbiati al laboratorio di Termoli. Basta a mandare costosi Test "chimere" e si metta la biologia molecolare anche all'ospedale di Termoli/basso Molise (zona rossa)». Infine, interviene ancora il presidente del comitato San Timoteo di Termoli sulle dinamiche sanitarie nel Molise e sulle pianificazioni ministeriali: «A babbo morto. Approvato nella Conferenza Stato-regioni il decreto del Ministero della Salute che individua oltre 100 interventi nei settori dell’edilizia sanitaria per un impegno di novecento milioni di euro per oltre 100 progetti di edilizia sanitaria. È quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute approvato martedì dalla Conferenza Stato-Regioni.

I fondi sono stati previsti dalla legge di bilancio 2019 finalizzati alla realizzazione dei progetti previsti nel periodo 2019-2033. Tra gli oltre 100 progetti per il Molise è previsto solo l’intervento di adeguamento strutturale del Presidio Ospedaliero “Veneziale” di Isernia per l’importo di poco superiore a 46 milioni di euro ripartiti in cinque anni, Per realizzare i lavori previsti occorre attendere molti anni, poiché a differenza di altre regioni per il Molise, premiato con un unico intervento, il primo finanziamento si avrà solo nel 2029.

Dispiace constatare che al Presidente Toma, in sede di conferenza, nell’approvazione non è riuscito, come annunciato, far modificare la bozza degli interventi all’epoca resa nota dal Ministero della Salute».