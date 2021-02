Il Grande fratello in Piemonte, ma nel Molise le telecamere non funzionano

MOLISE. Sauze d’Oulx, 1.000 abitanti, in provincia di Torino è il paese del ‘Grande fratello’: 33 telecamere controllano un'area di 20 kmq: 1,65 occhi elettronici per ogni kmq. Qui si vive sicuri e protetti, ed i cittadini si sentono tutelati da eventuali atti di delinquenza e dai vandalismi. Da un decennio questo Comune sta investendo consistenti risorse per il controllo del territorio attraverso il sistema della videosorveglianza. Di recente altri 26mila euro sono stati finalizzati all'estensione della rete con l'obiettivo di riuscire a coprire pure le frazioni limitrofe ai fini di un controllo capillare del territorio comunale. Mentre tutto questo accade in una piccola comunità piemontese, a Campobasso, una incursione di ladri alla scuola ‘Colozza’ ed un tentativo alla ‘Petrone’ hanno riacceso il dibattito sulle 144 telecamere (600mila euro) fatte installare dalla Regione nei luoghi sensibili.

Purtroppo l’occhio elettronico si è rivelato un sorta di ‘bluff’ per i tanti problemi sopraggiunti. Le incursioni hanno dimostrato che il sistema non salva le immagini per carenza di un segnale wi-fi. Ma non basta perché, curiosamente, anche se il Comune funge da gestore ‘pro tempore’ dell’impianto, le telecamere funzionano in parte, le immagini restano scadenti, al punto che manca ancora il collaudo per l’evidente possibilità di modifiche. Forse un deterrente migliore delle telecamere comunali potrebbe essere un allarme nelle scuole collegato alla Centrale operativa delle Forze dell’ordine. Dunque, in un paesino del Piemonte, la presenza sulle strade è stata assicurata, anzi rafforzata dalla rete di ‘occhi’ posizionati nei punti nevralgici del territorio, al punto.

L’assessore ha avuto modo di sperimentarne il pieno funzionamento nel momento in cui il Comune si è trovato a dovere affrontare atti di vandalismo o in occasione di incidenti. Con l'ultimo intervento di posizionamento di ulteriori telecamere l’ente ha cercato di coprire meglio l'area del centro storico per una maggiore tutela dei propri concittadini, dei turisti e dell'area del parco-giochi, per offrire alle famiglie un luogo sicuro dove poter far giocare serenamente i bambini.

In Molise, dopo anni, non è stato possibile fare altrettanto. La Regione ha dotato di telecamere i maggiori Comuni, impegnando importanti fondi. Tuttavia non sembra che, prima di installarle, i Sindaci si siano dimostrati a conoscenza degli obblighi di legge per le installazioni in ambiente interno ed esterno. Difatti la presenza di un occhio elettronico si scontra con il tema della ‘privacy’, delicato al punto da prevedere pesanti sanzioni per il mancato rispetto. A tale proposito il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto indicazioni sul trattamento delle immagini da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento n. 2016/679 che permettono di valutare la validità del provvedimento del Garante in una materia, che risalendo al 2010, contiene prescrizioni in parte superate. Le ‘Faq’ tengono conto anche delle linee-guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’Edpb.

Tra l’altro il Garante ha chiarito che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa ed alla dislocazione dell’impianto; e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti (e non eccedenti) rispetto alle finalità perseguite. Infine, sulla scorta del principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento (nel caso di specie anche ad una Pubblica amministrazione), valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento. Il Comune di Larino, ad esempio, quali atti ha prodotto per regolarizzare le varie collocazioni?

Claudio de Luca