TERMOLI-LARINO. Medici Usca per pazienti meno gravi all'ospedale Vietri di Larino, è la novità di questi giorni, prima la missiva indirizzata a Toma, Florenzano e Giustini, quindi il via libera sostanziale per l'organizzazione di un reparto Covid nella casa della salute frentana. Insomma, dopo le polemiche degli ultimi 9 mesi uno spiraglio di collaborazionismo a fin di bene.

La curiosità che però mettiamo a fuoco oggi è quella che della proposta a parlare pubblicamente per primo è stato il sindaco di Termoli e presidente della Provincia Francesco Roberti, nel corso del suo intervento a Termoli in Diretta, trasmissione di lunedì scorso al debutto del terzo ciclo dopo l'istituzione della zona rossa, ideata e condotta dal nostro editore Nicola Montuori.

Concetti e riferimenti che si ritrovano puntualmente nelle successive notizie divulgate in Molise.