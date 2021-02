Covid-19: attivato il nuovo servizio di assistenza alla popolazione

TERMOLI. Da questa mattina è attivo un nuovo servizio di call center per i malati di Covid-19 costretti nella propria abitazione per la quarantena.

Ad attivarlo l’amministrazione comunale in collaborazione con i volontari della Protezione Civile del Sae 112.

In queste ore tutti coloro che sono residenti a Termoli e figurano nelle liste Asrem in quanto positivi verranno contattati dai nostri volontari per verificare le loro condizioni cliniche, in che modo sta evolvendo la malattia e per sapere quali necessità richiedono tra farmaci ed eventuale ossigenoterapia.