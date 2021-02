In basso Molise zona rossa in via di allargamento, Toma decide su altri 5 Comuni

Campobasso CAMPOBASSO. Potrebbe allargarsi la “zona rossa” in Basso Molise. Al vaglio del governatore Toma ci sarebbe una nuova ordinanza che andrebbe ad ampliare di altri 5 Comuni la “zona rossa”. Intanto sia nella zona del basso Molise che in quella di Isernia nelle prossime ore sarà operativa un Covid hotel al fine di gestire i pazienti covid che non abbisognano di cure ospedaliere. Il commissario Giustini ha firmato la convenzione con il “Gemelli” per la disponibilità di 10 posti in terapia subintensiva e nei prossimi giorni uguale convenzione potrebbe essere stipulata con l’Istituto Neuromed di Pozzilli. Si attendo anche i dati del monitoraggio settimanale condotto dal Ministero e dall’Istituto superiore di sanità per capire se il Molise, a seguito dei numerosi contagi e dei tanti ricoveri degli ultimi giorni, ha i numeri per restare giallo o passerà alla fascia arancione. In particolare, sono 23 i pazienti contagiati su 143 tamponi trovati con l'infezione da variante inglese e non solo nel basso Molise, ma anche a Campobasso, San Polo Matese, Cercemaggiore e Venafro. Entro le 12 di oggi tutte le regioni avrebbero dovuto trasmettere le informazioni all'Iss, che aveva disposto l'indagine epidemiologica. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288