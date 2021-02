«Quarantene più lunghe con la variante inglese del Covid», l'annuncio di Silvestri

CAMPOMARINO. Dal sindaco di Campomarino questa nota urgente alla popolazione. «Cari concittadini, la variante inglese è a Campomarino, per cui i tempi di quarantena e isolamento si allungheranno e non saranno più 10 giorni ma molti di più, seguiranno comunicati dell'Asrem in tal senso. Coloro che devono fare il tampone molecolare, in nessun caso devono uscire di casa, perché saranno contattati direttamente dall'Asrem e avranno il tampone a domicilio, non solo loro ma anche i familiari.

La questura è stata interessata per fare dei controlli a campione presso le famiglie in quarantena e nell'eventualità ci sarà il riscontro dell'assenza in casa dei soggetti positivi in quarantena, saranno multati. È un momento difficilissimo per la nostra comunità, dobbiamo isolare questo virus e per farlo dobbiamo essere responsabili, stiamo pagando un prezzo altissimo in termini di contagi e vite umane.

Pertanto vi esorto a uscire di casa solo per motivi di vera necessità : per la spesa una persona a famiglia; per andare a lavoro ognuno con il proprio mezzo; per gli esami medici o visite non urgenti, rinviate. Il virus lo possiamo sconfiggere solo attenendoci scrupolosamente alle misure restrittive in vigore, con il distanziamento sociale e con l'utilizzo di sistemi di protezione individuali».