Monopattini elettrici: un sindaco non può ordinare ai maggiorenni di mettere il casco

FIRENZE. Il Giudice del Tar di Firenze (sentenza n. 32 dell'8 febbraio 2021) ha dichiarato l’illegittimità dell'ordinanza del Sindaco di Firenze con cui era stato imposto ai conducenti maggiorenni di monopattini elettrici di indossare il casco protettivo.

Secondo il Magistrato onorario non spetta al primo cittadino sottoscrivere ordinanze rientranti nel campo di applicazione del Codice della strada né è adottabile, in tale ambito, un provvedimento emanato con il carattere della contingibilità e dell’urgenza. Per di più, al limite, con riferimento ai provvedimenti in materia di circolazione stradale, ai sensi degli artt. 6 e 7 Cds, questi pertengono alla competenza dei dirigenti (o di chi esercita funzioni dirigenziali) e non a quella del Sindaco. Cerchiamo di seguire la ‘ratio’ del Giudice amministrativo. Con l'art. 1, c. 102, della legge di Bilancio n. 145/2018 è stata autorizzata la sperimentazione della circolazione di dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica (come ‘segway’, ‘hoverboard’ e monopattini). Con un decreto successivo (4 giugno 2019) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha regolamentato la predetta sperimentazione per la circolazione e l'utilizzo di tali dispositivi per la micro-mobilità.

La disciplina disposta per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è stata definita compiutamente dall'art. 1, cc. 75 e segg., della legge di Bilancio n. 160/2019 ed è stata poi modificata (ed integrata) dall'art. 33-bis del d.l. Milleproroghe n. 162/2019. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi. Per la guida devono essere osservate alcune prescrizioni, tra cui anche l'obbligo per i conducenti di età inferiore a 18 anni di indossare un idoneo casco protettivo. Proprio su questo punto, al fine di garantire maggiormente l'incolumità nella guida dei monopattini elettrici sulle strade comunali, il sindaco di Firenze ha adottato - il 18 dicembre 2020 - l'ordinanza n. 508, con cui ha introdotto, dal 1° febbraio 2021, l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo anche per i conducenti maggiorenni. L'ordinanza richiama, nelle premesse, l'art. 54 del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267/2000) che consente al primo cittadino di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica. Inoltre, il provvedimento richiama l'applicazione degli artt. 6 e 7 Cds, che riconoscono letteralmente al «sindaco» il potere di regolamentare con ordinanza la circolazione stradale.

Contro questa ordinanza è stata proposto ricorso da alcune società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nell'ambito del comune di Firenze. Decidendo sull'opposizione, il Tar di Firenze con sentenza n. 32 dell'8 febbraio 2021 ha annullato l'ordinanza sindacale. Secondo il tribunale amministrativo regionale, il provvedimento sindacale non è ammissibile come ordinanza contingibile e urgente, in quanto non sussiste alcun presupposto di urgenza. Inoltre, con riferimento ai provvedimenti con cui si può disciplinare la circolazione stradale ai sensi degli artt. 6 e 7 Cds, questi assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti e non del sindaco. In seguito al passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli Anni Novanta, il richiamo letterale al «sindaco» operato dagli artt. 6 e 7 del Codice della strada deve intendersi riferito alla dirigenza. I ricorrenti si sono riservati di agire per il risarcimento dei danni correlati all'esecuzione dell'ordinanza impugnata e annullata.

Claudio de Luca