Terminato lo screening di massa anti-Covid a Campomarino

CAMPOMARINO. Terza e ultima giornata di tamponi rapidi antigenici da parte della Croce Rossa Italiana ieri a Campomarino, nel parcheggio del palazzetto dello Sport.

«Abbiamo terminato quasi tutti i 1000 tamponi messi a disposizione, ne sono rimaste poche decine che i Vigili del Fuoco in congedo stanno completando a domicilio. Il report odierno: 1 positivo in Drive-in ed 1 positivo a domicilio. In totale abbiamo riscontrato su circa 1000 tamponi, 14 persone positive ma completamente asintomatiche. Posso ufficialmente comunicare che l'amministrazione Silvestri è in attesa di altri 1000 tamponi in arrivo. Vi comunicheremo modalità e tempi a breve - ha riferito il consigliere di maggioranza Luigi Romano - ricordo la nota del sindaco Silvestri nell'evidenziare la variante Inglese sul nostro territorio, che purtroppo aumenta i tempi di quarantena, pregando tutti i cittadini di attenersi in modo scrupoloso alle norme per evitare ulteriori contagi. Come sempre chiudo con i ringraziamenti a tutti, in particolare ai cittadini che (come già evidenziato nei giorni scorsi), si sono comportati in maniera esemplare. Mi sento in dovere di ringraziare continuamente tutto il team di lavoro della Croce Rossa Italiana, Forze dell'ordine, Vigili Urbani, City Angel, Aisa, Protezione Civile e non per ultimi i ragazzi dei Vigili del Fuoco in congedo (Anvvfc).