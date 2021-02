​Gaming online: i dati del 2020

TERMOLI. Il 2020 resterà negli annali dell'intrattenimento italiano come l'anno della definitiva esplosione del gaming online. Trainato dall'allargamento dell'offerta dei casinò virtuali, dal consolidamento dei numeri del mobile, dal ritorno sulla breccia del Texas Hold'em e dalla definitiva esplosione degli eSports, il settore ha registrato cifre in aumento del 40%. E la crescita è destinata a proseguire anche in questo 2020 grazie all'arrivo in pianta stabile di nuove tecnologie come la mixed reality e l'IoT e all'interesse sempre maggiore dei gruppi editoriali per i videogiochi competitivi a torneo.



I dati ufficiali raccolti nel primo semestre del 2020 erano stati estremamente positivi con un +37,1% nel giro d'affari registrato tra gennaio e giugno rispetto allo stesso periodo del 2019. E da giugno a dicembre il trend non si è arrestato con il settore che ha registrato incrementi mensili in doppia cifra sia per quanto riguarda il fatturato che per quanto riguarda il numero di appassionati.

Spiccano, in particolare, i numeri dei da casinò virtuali, comparto in cui l'arrivo della modalità live, il miglioramento della sicurezza nelle transazioni e offerte sempre più varie e personalizzate si sono rivelate decisive. Entrando più nel dettaglio vediamo che tra tra i giochi preferiti dagli italiani restano le slot online, seguite dal poker (nella variante da casinò), dalla roulette e dal blackjack.

Tutte discipline, quelle dalle sale da gioco online, recentemente sbarcate anche in versione mobile, altro settore che ha registrato una crescita importante nell'anno appena concluso. Basti pensare che la spesa di app per il gaming rappresenta il 12% del totale dei download. Spiccano, in particolare, i numeri di giochi come Coin Master, Brawl Stars e PUGB Mobile, mentre il titolo più scaricato è stato Among Us con i suoi 64,7 milioni di download a livello mondiale nel solo 2020.

Il 2020 verrà ricordato anche come l'anno del definitivo consolidamento degli eSports, sia a livello continentale che nazionale. A confermarlo è una recente ricerca realizzata in collaborazione tra PayPal, realtà leader nel settore dei pagamenti digitali, e Newzoo, azienda specializzata nella redazione di report sul mondo del gaming online.

Dallo studio emerge che i videogiochi a torneo hanno registrato un incremento del fatturato del 7,4% rispetto al 2019 con una fanbase che ha superato i 90 milioni di appassionati a dicembre. Di questi si contano oltre 30 milioni di spettatori assidui (i cosiddetti “avid fan”) e circa 60 milioni di spettatori occasionali. Il tutto per un fatturato che ha sfiorato il miliardo di dollari quest'anno e che è destinato ad arrivare, secondo gli esperti del mercato, a 1,6 miliardi nel 2023.

Un trend di crescita che in Italia è stato addirittura maggiore. Un'altra ricerca di Demoskopea Consulting relativa al nostro Paese, conferma che il 62% della popolazione compresa tra i 18 e i 64 anni segue con attenzione il mondo dei videogiochi competitivi o da giocatore o da spettatore: circa 22,8 milioni di persone. Gioco preferito, come da tradizione, il calcio, con i principali titoli di simulazione sul mercato come Fifa e Pes a guidare la classifica delle discipline più seguite davanti ai giochi di strategia e ai battle royale competitivi sullo stile di Fortnite e Call of Duty.

Aumentano i giocatori e cresce, soprattutto, il numero di appassionati, secondo il recente rapporto Nielsen, realizzato in collaborazione con l’Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA): il pubblico degli eSports è infatti passato dal milione di utenti del 2019 a 1,4 milioni del 2020, con un incremento molto vicino al 20%.

E che il pubblico italiano sia ormai maturo e abbia colmato il gap con gli altri Paesi del Vecchio Continente sono i numeri a dimostrarlo. PG Esports, uno dei maggiori organizzatori di competizioni videoludiche del nostro Paese, ha dato vita nel 2020 al torneo di League of Legends più seguito di sempre con 2.5 milioni di spettatori e 275.000 ore di diretta streaming guardate: la sessione di gioco italiana con i numeri più alti di tutti i tempi su Twitch.