Ultima chiamata: in scadenza lunedì 15 febbraio le domande per il Servizio civile nazionale

TERMOLI. Prorogata al 15 febbraio la scadenza per presentare le domande relative al Servizio Civile Universale: a renderlo noto il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Nazionale. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e la Rete Misericordia e Solidarietà in aggiunta, annunciano anche che recentemente, grazie all’approvazione di nuovi progetti, saranno disponibili altri 400 posti che vanno a sommarsi ai 3000 già ufficializzati.

Ricordiamo che il bando per il Servizio Civile coinvolge i giovani dai 18 ai 28 anni desiderosi di donare parte del proprio tempo per mettersi a servizio degli altri. Per quanto riguarda le Misericordie il bando prevede disponibilità in buona parte delle regioni italiane su ambiti di azione che riguarderanno emergenza, protezione civile, servizi sociali.

Il Servizio civile universale è una grande opportunità per i giovani e le Misericordie Italiane sono fra gli enti accreditati quelle che offrono maggiori opportunità con ben 3400 posti.

Bando Servizio Civile

16 di cui 2 con bassa scolarizzazione + 1 ( S.I.R.E.) Sistema Integrato Risposta Emergenze , sono i posti per il Servizio civile alla Misericordia di Termoli ritorniamo ancora volta con questa grande avventura … 12 mesi con noi…

16 giovani per “ Misericordia e solidarietà “ (Servizio Ambulanza Trasporto Sociale, Assistenza Senza Fissa Dimora) e un ( 1 ) giovane perS.I.R.E. (Pronto Intervento nelle calamità, Assistenza alla popolazione, Supporto gestione sala operativaP.C., Organizzazione esercitazioni di P.C. ) per vivere intensamente il nostro progetto bisogna fare domanda on-line entro il 15/02/2020 ore 14:00 aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 ...per informazioni chiama pure ( negli orari di ufficio ) il numero3358052647 Romeo

Nel frattempo vai sul sito :