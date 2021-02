LARINO. Nuovo decesso Covid in Molise, risale a ieri pomeriggio. E' avvenuto nel carcere di Larino, a spirare un detenuto 58enne, nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre. A darne notizia è stato il segretario del sindacato penitenziario di Polizia Spp, Aldo Di Giacomo, in un video diffuso alla stampa molisana. Il decesso è stato confermato anche dalla direttrice della casa circondariale e di reclusione, Rosa La Ginestra. Il 58enne, affetto da Covid, era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, da cui è stato dimesso ieri a mezzogiorno. Poco dopo il suo rientro in carcere il 58enne è morto.