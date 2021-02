A 69 anni muore per Covid noto ristoratore di Campomarino, cordoglio dell'amministrazione

CAMPOMARINO. Avrebbe compiuto 70 anni nel prossimo marzo, il Covid si porta via anche il ristoratore Remo Donatelli.

«Si aggrava pesantemente il bilancio delle vittime per Coronavirus a Campomarino, appena giunta la notizia della morte del concittadino e amico Remo Donatelli. Operatore del settore della ristorazione, è stato per oltre 40 anni una consuetudine per i turisti del lido di Campomarino e non solo. E un pensiero va anche alla famiglia Cimini per la scomparsa del caro Nicola.

Ai loro familiari le più sentite condoglianze personali e di tutta l’amministrazione.

Colgo per l’ennesima volta l’occasione per rivolgere un monito a tutti i miei concittadini, l’emergenza non è affatto passata e l’unico modo per superare il tragico momento è continuare a rispettare rigidamente le regole imposte dal protocollo», il messaggio dell'amministrazione Silvestri.