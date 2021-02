Area grigia ampliata a Termoli e "responsabilità" Covid a Rocchia, l'Asrem punta su Salcito

CAMPOBASSO. La pandemia cinge d’assedio il Molise e l’Asrem cerca di reagire assieme alla Regione e alla struttura commissariale. Due riunioni dell’unità di crisi solo ieri sera, in una domenica caotica, soprattutto in basso Molise e all’ospedale San Timoteo, come abbiamo documentato ieri.

In questo summit dal contorno drammatico, visto l’espandersi del Covid e l’aumento della pressione sanitaria, derivante dalla diffusione della variante inglese sul territorio, è spuntata la possibilità della Fondazione Pavone di Salcito, di proprietà del gruppo Neuromed, con 60 posti letti assistiti dagli operatori.

"Sto leggendo la comunicazione di Giustini ed a breve ovviamente riscontrerò". Così, interpellato dall'Ansa, il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano, a margine della nomina a Commissario straordinario per l'emergenza Covid ricevuta dal Commissario ad Acta per la sanità, Angelo Giustini.

"Mi preme però rappresentare - ha aggiunto - che nella giornata di ieri abbiamo tenuto ben due unità di crisi nel corso delle quali è stata acquisita da parte del Commissario la disponibilità della struttura (Fondazione Pavone ndr) di Salcito comprensiva di operatori per la gestione di 60 posti letto Covid. Questa soluzione che mi auguro venga definita in tempi rapidi dal Commissario Giustini - ha concluso - porterà ad una riduzione della pressione che in queste ore riscontriamo presso le strutture ospedaliere e ci potrebbe aiutare a superare l'attuale momento anche in considerazione della vicinanza chilometrica di Salcito all'ospedale di Campobasso".

Florenzano è stato contattato anche da Termolionline, a cui oltre a ribadire l’opzione Salcito, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, ha ribadito come tutte le scelte saranno in linea con l’esigenza di tutela dei pazienti affetti da coronavirus.

Ora toccherà al commissario ad acta Angelo Giustini trovare la copertura finanziaria e formalizzare l’accordo.

Alleggerita l’area medica con Salcito, resta il problema delle terapieintensive. “Abbiamo le nostre – spiega ancora il vertice Asrem – poi ci sono i moduli esterni agli ospedali che saranno pronti ad inizi di marzo e la cross da utilizzare in emergenza

Infine Termoli. Florenzano annuncia novità anche per il San Tomoteo dove verrà ampliata la zona Covid, l’area grigia potrebbe essere trasferita al quarto piano e Nicola Rocchia, primario del pronto soccorso, potrebbe ricevere una specifica responsabilità nella gestione dell’emergenza pandemica.