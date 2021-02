CAMPOBASSO. In una nuova nota inviata oggi alla Regione Molise nonché al Commissario Giustini e ad Asrem, Giovanni de Gaetano presidente dell’Istituto Neurologico Neuromed di Pozzilli si presta ad assumere l’impegno per macchinari e personale qualora si dovesse decidere di attivare il Vietri di Larino quale ospedale Covid con reparto di sub intensiva e per la gestione di pazienti paucisintomatici.

Questo ad integrazione della nota di ieri nella quale veniva chiesta dalla Regione Molise la disponibilità di posti letto presso il Centro di Alta Riabilitazione Paola Pavone di Salcito, facente parte della stessa proprietà del Neuromed.

Nella nota si legge che per quanto concerne i macchinari, 8 ventilatori polmonari, 20 Continuous Positive per ventilazione non invasiva, 10 pompe volumetriche più 10 siringhe e 8 autorespiratori, saranno messi a disposizione dal Neuromed gratuitamente per il periodo di 6 mesi.

Per il personale sanitario coinvolto, a carico di Asrem, l’isituto di Pozzilli mette a disposizione la dottoressa Piera Sciarra quale coordinatrice infermieristica, 12 infermieri e 6 operatori socio sanitari.

Infine elenca i nominativi di medici a disposizione: dottor Del Forno (internista), dottor Ferritto (pneumologo), dottor Aloj (rianimatore).

Inoltre garantisce la consulenza in infettivologia del team dell’Ospedale Cotugno di Napoli.