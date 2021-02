Il viola per la 'Giornata dell’epilessia': la situazione della patologia in Molise

MOLISE. Agli inizi di febbraio, nell’àmbito delle celebrazioni per la “Giornata internazionale dell’epilessia, i luoghi storici di Caserta e di Venafro si sono illuminate di viola, il colore deputato alla lotta ai pregiudizi ed alle paure che ancora avvolgono tale patologia, presente anche in Molise e considerata - tra quelle neurologiche - la più diffusa nei paesi industrializzati. Tra le numerose manifestazioni organizzate una delle più emblematiche è stata l’illuminazione dei luoghi d’arte delle città con il tono del viola, simbolo dello sforzo che i ricercatori ed i medici portano avanti contro questa patologia e simbolo della lotta al pregiudizio, alle superstizioni, alle false credenze.

A Caserta ed a Venafro sono stati illuminati i luoghi storici più noti: la Reggia di Caserta, opera dell’arch. Vanvitelli, e La Palazzina liberty. Su di un totale di circa 400.000 pazienti, sarebbero almeno 50.000 quelli sofferenti di forme di epilessia parziale “resistente” al trattamento farmacologico della terapia medica. Tali forme costituiscono fonte di gravi disagi per i malati, per le loro famiglie e per la società, costretta ad impegnare ingenti risorse economiche per l’assistenza. Il Centro specifico per la chirurgia è attivo al “Neuromed” di Venafro fin dal 1998 e si configura quale Unità operativa complessa, con attività clinico-assistenziali in regime ambulatoriale e di ricovero.

La struttura dispone di un reparto di degenza con 6 letti dotati di sofisticati sistemi video-Eeg che consentono la monitorizzazione continua del paziente. Il Centro è conosciuto a livello nazionale sia per il numero dei pazienti potenziali quanto per la stratificazione clinica e per le relative opzioni terapeutiche. Le “epilessie resistenti” possono trovare giovamenti con metodiche diagnostiche sofisticate che rendono possibile l’individuazione della regione cerebrale da cui nasce la scarica epilettica, così da poterla rimuovere con un intervento neurochirurgico. Si calcola che non meno di 20.000 pazienti siano attualmente in Italia candidati possibili per una soluzione chirurgica. Centrale nelle attività in regime di ricovero è lo studio diagnostico dei pazienti, con epilessia focale farmaco-resistente, candidati a trattamento chirurgico. In tali pazienti la degenza può essere assimilata ad un regime semi-intensivo con costante controllo da parte di personale medico, tecnico ed infermieristico. Lo studio prechirurgico si compone di una prima fase di indagini non invasive.

Laddove tale fase non abbia consentito la corretta definizione della regione di corteccia cerebrale da rimuovere chirurgicamente ai fini della guarigione dall’epilessia, si può procedere con una fase di indagini invasive con l’applicazione, mediante intervento neurochirurgico, di elettrodi intracranici. Eseguito lo studio prechirurgico, si definisce collegialmente la strategia adatta allo stato del singolo paziente e si procede all’intervento. In rapporto alle esigenze del caso clinico, previa richiesta del medico neurologo, si può accedere, in regime di convenzione, al ricovero presso il reparto di monitorizzazione Video-Eeg dove si effettuano indagini volte ad una definizione diagnostica ed a protocolli terapeutici adattati ad ogni singolo caso clinico.

L’Italia è in prima linea nella lotta a questa patologia che, oltre alle problematiche cliniche, genera sconforto e isolamento non solo nelle persone che soffrono ma anche nei loro familiari.

Presso il “Neuromed” è stato impiantato un nuovo dispositivo per la stimolazione del nervo vago in un paziente affetto da epilessia farmaco-resistente che consente di diversificare la stimolazione nei diversi periodi della giornata, impostando parametri diversi tra ore notturne ed ore diurne, oltre a programmare l’aumento progressivo dei parametri di stimolazione al momento dell’impianto. Con le tecnologie precedenti erano necessarie più visite successive per raggiungere i parametri ottimali di stimolazione, e questo rappresentava un disagio soprattutto per i pazienti provenienti da altre regioni.

