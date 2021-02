TERMOLI. Si dice che anche i grandi, prima o poi, cadono. E così, pezzo dopo pezzo, assistiamo alla fine del mulino termolese: quel simbolo di una città che timidamente si approcciava ad un mercato sconosciuto, ma fruttuoso, in un’epoca in cui via Corsica non era il cuore pulsante del commercio, ma piuttosto una strada di collegamento.

Da qualche ora le ruspe sono al lavoro per demolire la struttura rimasta dell’ex mulino Casillo che ancora insisteva sulla proprietà. L’ultimo, dei tre edifici lì presenti, ed il più grande. Implacabili e instancabili, le ruspe colpiscono l’esterno color sabbia, squarciano il cemento per farsi strada ed entrare nel suo “cuore” e ne portano via l’interno. Gettano via le macerie e ripartono, lasciando solo le colonne portanti interne che ora sono in vista. E continuano, in un ciclo che non lascerà nulla di quello che, un tempo, era il mulino di Termoli.

Una fine gloriosa, la sua, iniziata 13 anni fa: i primi ad essere smontati e venduti furono i silos, simbolo di quella che, nei tempi d’oro, era l’azienda di punta del gruppo. Di qui in poi tante, troppe speranze di una possibile riconversione della struttura, che sono state infrante quando, tra il 2019 e il 2020, l’area è stata dapprima ripulita e poi preparata per la costruzione di una nuova “city”: un parco residenziale, ben lontano da quello a cui la zona è abituata, con annessi piscina, bar, ristoranti, supermercato, pista ciclopedonale, aree per lo shopping e per il tempo libero.

Più di quarant’anni di storia, e diversi quintali di prodotto, sono passati di lì: di proprietà della famiglia Pallante, almeno inizialmente, viene rilevato dal colosso della pasta Barilla alla fine degli anni ’80. Esperienza che, almeno inizialmente, sembrava vincente e che si conclude nel 2005 quando Barilla, proprietaria della struttura che si ergeva su via Corsiva ne cedeva la proprietà ai Casillo, l’azienda coratina che, per qualche anno, ha cercato di risollevare le sorti di quel mulino tanto fatiscente quanto sfortunato.

A nulla sono valsi i tentativi e i piani di resistere alla crisi del settore. Le cose sono andate peggio di prima e le sventure del mulino sembravano non avere fine. Dopo poco più di tre anni dall’acquisizione da parte dei Casillo (era la fine di luglio 2008), la sua storia si ferma per sempre. Nessuna macina che rompe il chicco per estrarre l’endosperma che verrà poi setacciato e rimacinato per ricavare il prodotto finito. Addio anche a piccioni, gabbiani e corvi che, uniti come fossero parte di una stessa famiglia, occupavano il parcheggio antistante il mulino e il soffitto dei silos nella speranza di accaparrarsi un ghiotto boccone.

Di quella parte della storia termolese resteranno solo le macerie. Il futuro incombe e i preparativi per il nuovo polo, isola residenziale e commerciale, procedono spediti per offrire ai termolesi – e non – una nuova visione, quasi futuristica, dell’abitare e dello shopping che va sotto il nome de “Il Faro”.