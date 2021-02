Giustini firma sulla riapertura del Vietri

CAMPOBASSO. Alla fine di una insopportabile telenovela, per i molisani, specie i malati e i loro congiunti, c'è la notizia della firma del commissario ad acta Angelo Giustini per la riapertura dell'ospedale Vietri di Larino da adibire a struttura Covid, così da decomprimere l'hub del Cardarelli di Campobasso e liberare anche l'ospedale San Timoteo di Termoli, giunto allo stremo.

Ovviamente nessuna comunicazione ufficiale, ma la solita velina filtrata a turno, a seconda delle scelte compiute, in barba all'informazione di rango istituzionale, che abbiamo già stigmatizzato nell'articolo di ieri sera. Complimenti vivissimi, che in questi mesi è venuta davvero meno.

In ogni caso si addiviene a una svolta, giusto poco prima del confronto in video-conferenza coi sindaci della zona rossa, che oggi stesso avevano diffidato tutto, mentre a Larino andava in scena il corteo circolare e strombazzante di auto che invocavano la riapertura del Vietri, inneggiando allo stesso Giustini.