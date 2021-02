Pandemia e contact tracing, da domani in Molise attivata piattaforma informatica

CAMPOBASSO. A partire da domani, giovedì 18 febbraio 2021, l'Asrem attiverà una piattaforma informatica per la migliore gestione delle attività relative al contact tracing correlato alla diffusione della pandemia da Covid-19.

La piattaforma ottimizzerà la predisposizione di un database e il controllo delle varie fasi della sorveglianza sanitaria, nonché consentirà di migliorare la fruibilità delle informazioni per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in tale processo.

Tra le novità introdotte dallo strumento è prevista la possibilità per i medici di base e pediatri di libera scelta di effettuare le richieste di tampone direttamente attraverso la compilazione on line di uno specifico format nonché di visualizzare in qualsiasi momento tutte le informazioni aggiornate relative allo stato dei tamponi ed alla sorveglianza sanitaria dei propri assistiti.

La piattaforma consentirà, inoltre, ai sindaci dei comuni molisani di avere a disposizione report aggiornati ad horas relativi ai soggetti in isolamento nei territori di loro competenza.

A darne notizia, ufficialmente, con nota Asrem, il direttore generale Oreste Florenzano.