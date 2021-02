Toma prorogherà la zona rossa, l'annuncio nell'incontro coi sindaci in video-conferenza

TERMOLI. Sindaci in conclave online con Brasiello, Toma e Florenzano, non Giustini, impegnato altrove, come avete potuto leggere sulle pagine regionali.

Amministratori della zona rossa che avevano invocato questo summit, alla luce dell’enorme crisi sanitaria che si sta espandendo sul territorio, basti vedere il numero dei contagi, che non farà che rinnovare almeno per un’altra settimana la zona rossa, ne sapremo di più tra venerdì e sabato. E’ quanto ha anticipato lo stesso Governatore Toma agli amministratori presenti sulla piattaforma digitale nel pomeriggio.

Incontro avvenuto a poche ore dalla diffida-esposto prresentata a vertici sanitari e politici.

Confermata la decisione di ampliare le aree grigie all’ospedale San Timoteo, dove è stata anche affrontata la questione dei Covid hotel.