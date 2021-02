Muore al San Timoteo per Covid un 38enne di Guglionesi

TERMOLI. Terzo decesso in poche ore a causa del Covid in basso Molise, si tratta di un ragazzo di 38 anni, residente a Guglionesi. E' deceduto poco fa all'ospedale San Timoteo di Termoli. Nel giro di pochi minuti la notizia si è diffusa in paese, dove il giovane, un artigiano del posto, viveva con moglie e 3 figli.